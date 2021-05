Le département du Rhône en alerte maximale pour les allergies au pollen

Le département du Rhône est placé en alerte rouge depuis ce vendredi pour les allergies au pollen. L’alerte maximale est en vigueur jusqu’au 3 juin prochain au minimum.



Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) explique que “les conditions anticycloniques et un temps plus chaud viendront favoriser l’émission et la dispersion des pollens”



Dans le département, cette alerte rouge concerne notamment les pollens de graminées.

Bulletin allergo-pollinique du 28 mai

Attention aux concentrations de pollens de graminées qui seront fortes ces prochains jours!

