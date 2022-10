Le dépôt de Feyzin réquisitionné

Le gouvernement va réquisitionner deux nouveaux dépôts de carburants ce lundi, celui de Dunkerque et celui de Feyzin à partir de 14h pour alimenter la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté.

Selon la préfecture du Rhône, “la grève a été reconduite par une partie minoritaire du personnel de TOTALENERGIES, empêchant la reprise des expéditions des stocks du dépôt pétrolier, le Préfet du Rhône a pris ce jour un arrêté portant réquisition de 7 personnels qualifiés pour permettre la distribution de carburants stockés sur le site depuis le début de la grève. Cette décision vise à réquisitionner le nombre adapté de personnels pour assurer un service minimal d’expédition permettant de répondre aux besoins et services essentiels dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et mettre un terme aux troubles à l’ordre public constatés.”

Une grève générale doit avoir lieu ce mardi. Le ministre délégué chargé des transports prévoit jusqu’à 1 train sur 2 pénalisé dans certaines régions. On connaîtra les perturbations en fin de journée.