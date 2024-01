Le député saône-et-loirien Louis Margueritte satisfait de la nomination de Gabriel Attal à la tête du gouvernement

Chez nos confrères d’Info-Chalon, le député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire Louis Margueritte a réagi suite à la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre du gouvernement d’Emmanuel Macron. L’élu local a parlé d’une “excellente nouvelle pour la France” en affirmant que l’ancien ministre de l’Education national “dispose de nombreuses qualités humaines et professionnelles et a l’engagement public cheville au corps”. D’après les premiers sondages, plus de la moitié des Français seraient en tout cas satisfait de la nomination de l’homme de 34 ans, ce qui en fait le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Ve République.