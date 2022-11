Le dernier mouvement de grève en France dans la raffinerie de Feyzin a été suspendu

Les grévistes CGT qui étaient les derniers mobilisés en France dans la raffinerie de Feyzin dans le Rhône ont annoncé ce mardi la suspension du mouvement après plus de 40 jours de grève. Aucun détail n’a filtré concernant cette suspension de mouvement social. Une future discussion serait bientôt à l’ordre du jour entre la direction et les syndicats. Pour rappel, seul 5 personnes étaient en grève sur un effectif comptant plus de 600 personnes. Les expéditions fonctionnaient elles normalement durant cette mobilisation.