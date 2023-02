Le détail de la fusion de Pierre-Bénite et Oullins

Et si Pierre-Bénite et Oullins fusionnaient. C’est en tout cas ce que souhaite les maires des deux communes.



La date du 1er janvier 2024 est évoqué. Dans un communiqué, les deux maires mettent en avant le maintien de la qualité du cadre de vie et du service public mais aussi le maintien de la réalisation d’investissements essentiels.



Avec un peu plus de 37 000 habitants, la commune nouvelle Oullins-Pierre-Bénite sera la 6 e ville de la Métropole – hors Lyon et Villeurbanne.

Dans le communiqué, les maires précisent qu'”au-delà de l’identité commune, cela fait bien longtemps que nos deux villes collaborent sur des projets communs (Contrat local de Santé, évènements intercommunaux, Réseau SOL des écoles de Musique, réseau de chaleur urbain…). Le travail préparatoire à la création d’un centre nautique intercommunal à La Saulaie en est d’ailleurs le premier symbole”

A compter du 1er janvier 2024, les habitants bénéficieront déjà de plusieurs services concrets comme :

■ des effectifs de Police Municipale doublés, une présence accrue sur le terrain, notamment la nuit et

un Centre de Supervision Urbain mutualisé,

■ une offre culturelle plus importante ( 2 salles de spectacles, 2 médiathèques … ),

■ un développement de la cuisine centrale qui utilise la production locale,

■ des achats groupés plus nombreux et facilités (isolation, énergie, vélos électriques…),

■ des économies d’échelle qui permettront de financer des équipements nouveaux…