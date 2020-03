Le détenu violent de Corbas et Villefranche fait de nouveau parler de lui à Valence

Le détenu qui avait agressé une surveillante à Corbas début février, et deux surveillants à Villefranche quelques jours plus tard, a été transféré en fin de semaine dernière dans la prison de Valence.



Cependant, quelques heures après son arrivée, le prisonnier, s’est encore fait remarquer avec la découverte d’une nouvelle arme artisanale dans sa cellule. Il avait taillé et affûté un boîtier de CD de manière à l’utiliser comme une lame.

Le syndicat UFAP UNSa justice Valence, dénonce et s’inquiète de la gestion de ce type d’individu, qu’ils désignent comme un « fou furieux », ils demandent donc que ce genre de détenu soit pris en charge par des structures adaptées.



Pour rappel, la surveillante de Corbas avait eu le visage tailladé, à Villefranche, les surveillants avaient été blessés à la gorge et au cou.