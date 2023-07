Le directeur général de la police nationale en déplacement à Marseille

Face à la colère grandissante et des arrêts maladies en cascade au sein des effectifs de police marseillais, le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, est en déplacement ce samedi à Marseille “pour prendre le pouls et parler et écouter les policiers” dans les commissariats.



Des dizaines de policiers protestent contre l’incarcération de l’un des leurs, mis en cause dans les violences sur Hedi, début juillet lors des émeutes.