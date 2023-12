Le dispositif de sécurité pour la Fête des Lumières dévoilé

La Fête des Lumières se déroulera du 7 au 10 décembre et réunira plusieurs millions de personnes dans les rues de Lyon.



Ce sont quotidiennement 550 policiers nationaux et gendarmes, plusieurs sections de l’opération Sentinelle, 220 policiers municipaux et 400 agents de sécurité privée qui seront engagés sur la Fête des Lumières.

Au regard de l’activation du niveau « urgence attentat » du plan vigipirate, un dispositif renforcé de réponse antiterroriste, comprenant la mise en alerte d’une unité du RAID, sera déployé sur l’ensemble périmètre des festivités.

Un plan ORSEC spécifique est mis en place afin de coordonner la réponse en cas d’événement majeur. À cet effet, deux centres de commandement réunissant les services de l’État et de la Ville de Lyon, et tous leurs partenaires, seront activés durant ces 4 jours.



Le Service Départemental-Métropolitain d’Incendie de Secours (SDMIS) mobilisera plus de 120 pompiers et 7 casernes déportées renforcées par 30 équipiers du SMUR. Ils seront appuyés dans leur mission par 120 secouristes de la Croix-Rouge qui tiendront des postes de secours.