Le dispositif « J’allume ma rue » testé sur la commune de Crachier

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a lancé l’expérimentation du dispositif « J’allume ma rue » sur l’ensemble de la commune de Crachier. Il s’agit de la quatrième commune du territoire à tester cette application permettant aux habitants d’allumer l’éclairage public, avec leur smartphone, selon leurs besoins de lumière suivant le chemin qu’ils empruntent.



Ce n’est pas la première commune à tester ce dispositif. L’Agglomération a lancé en avril dernier une expérimentation similaire à Saint-Alban-de-Roche et Domarin mais aussi au niveau de la zone d’activité de Saint-Quentin-Fallavier

(fin avril / début mai).



Grâce au système de géolocalisation du smartphone, les lampadaires s’allumeront automatiquement en suivant l’itinéraire emprunté par l’habitant et s’éteindront au bout de 15 minutes.

Le concept est simple, il suffit d’activer la géolocalisation, de se connecter sur www.jallume.fr à l’aide de son smartphone, puis d’appuyer sur le bouton « lampe » et l’éclairage se met en route.



C.B.