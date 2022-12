Le dispositif pour la Fête des Lumières

La Fête des Lumières, organisée par la Ville de Lyon, se déroulera du 8 au 11 décembre et réunira plusieurs millions de personnes dans les rues de Lyon.



Pour que cet événement culturel majeur se déroule dans des conditions optimales et protectrices de la population, un important dispositif de sécurité publique et civile est mis en place.



Ce sont quotidiennement 550 policiers nationaux et gendarmes, 130 militaires de l’opération Sentinelle, 200 policiers municipaux, 70 agents de sécurité de voie publique (ASVP), 140 pompiers et 400 agents de sécurité privée qui seront engagés sur la Fête des Lumières.



Deux centres de commandement réunissant les services de l’État et de la Ville de Lyon, et tous leurs partenaires, seront activés durant ces 4 jours.



Le bouclage des périmètres de la Fête des Lumières débutera à 18h00 les 8, 9 et 10 décembre, et à 16h00 le 11 décembre. En raison des restrictions de circulation aux véhicules, aux vélos et aux trottinettes, les autorités recommandent vivement de privilégier les transports en commun et la marche à pied.

Une quarantaine de points seront équipés de dispositifs anti-bélier et des agents seront chargés, aux

entrées, de filtrer le public par un contrôle visuel, d’effectuer des palpations de sécurité, d’éventuels contrôles d’identité et l’inspection des sacs et des bagages.

Enfin, compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque est fortement recommandé dans les transports en commun