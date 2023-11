Le District de Saône-et-Loire décrète un week-end sans football

Dans un communiqué, le District Saône-et-Loire de Football a décidé, d’un “week-end sans football” les 18 et 19 novembre 2023. Les compétitons jeunes et seniors gérées par le District sauf pour les catégories du football animation : U7, U9 et U11 son concernées.



Le district indique constater des faits disciplinaires en constante recrudescence et une nouvelle fois, un arbitre officiel a été agressé lors d’une rencontre de Départemental 2. “Il s’agit là d’une décision destinée à éveiller les consciences et qui doit vous amener et nous amener à responsabiliser tous les pratiquants.”