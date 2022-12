Le djihadiste français Rachid Kassim condamné pour la troisième fois à la perpétuité

Le djihadiste français, originaire de Roanne, Rachid Kassim, qui est présumé mort, a été condamné ce vendredi à Paris pour la troisième fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est notamment connu pour avoir été propagandiste et recruteur pour l’organisation terroriste Daech. Il a également téléguidé plusieurs attentats depuis l’Irak et la Syrie, en plus d’avoir décapité un homme.