Le duo Daft Punk se sépare

Ils l’ont officialisé à travers une vidéo. Daft Punk annonce sa séparation après 28 ans de carrière dans la vidéo “Epilogue”.



Dans la vidéo, on peut voir le duo casqué marcher dans le désert avant d’imploser. Deux dates sont ensuite inscrites à l’écran “1993-2021” entourées de deux mains.



Le groupe de musique électronique français, composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a sorti plusieurs titres mondialement connus : “One More Time”, “Around The World”, “Harder, Better, Faster, Stronger”, “Get Lucky”.



L’annonce de la séparation a rapidement été confirmée par le publiciste du groupe.