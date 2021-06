Le duo de Villefranche élu « Meilleurs pâtissiers professionnels »

Le duo caladois Henri Desmoulins et Alexis Zecchin a triomphé mardi soir lors de l’épreuve finale de l’émission du “Meilleur pâtissier, les professionnels”.

Les chefs Jean-François Piège, Cyril Lignac et Pierre Hermé, ont préparé des défis inédits pour la grande finale. Les participants, Amandine et Mickaël, Gwendal et Julien ainsi que Henri et Alexis ont dû revisiter le “Saint-Honoré”, avant de devoir préparer un “grand buffet”, ainsi qu’un dessert à l’assiette avec un dressage minute.

Félicitations à Henri Desmoulins et Alexis Zecchin.