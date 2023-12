Le FCVB à Avranches, le GOAL FC face à Dijon

Place à la 15e journée avec Villefranche qui se déplace à Avranches à partir de 19h30. A la même heure, le GOAL FC accueille Dijon.



Les FCVB en Normandie

Villefranche, qui occupe actuellement la 4e place de National, se déplace sur le terrain d’Avranches, 10e, ce soir. En cas de victoire, les Caladois pourraient retrouver une place sur le podium. Le coach caladois Romain Revelli s’attend à un match difficile. “Il va falloir se préparer et surtout bien défendre. Ils vont nous attaquer par à-coups et il va falloir résister.”



Le GOAL FC se prépare pour un “match de gala”

La mission s’annonce également difficile le GOAL FC. Le club rhodanien, qui est en position de premier relégable, reçoit une équipe de Dijon en pleine forme. Les Dijonnais sont invaincus depuis début octobre. Pour Fabien Pujo cette équipe de Dijon est “une équipe très complète, en pleine forme en ce moment”. Pour contrarier des Dijonnais en pleine confiance, les joueurs du GOAL FC devront être libérés et jouer leur va-tout.