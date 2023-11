Le FCVB défie Grenoble ce vendredi en coupe de France

Après le match nul à Rouen la semaine dernière, place à la coupe de France ce vendredi soir avec Villefranche qui accueille Grenoble pour une place au 8e tour.



Les Caladois ne seront pas favoris face à une équipe actuellement 4e de Ligue 2. Le coach du FCVB Romain Revelli prévoit “un gros match” où il ne faut pas se poser de question. Lors de cette rencontre, certains joueurs du Beaujolais devront prendre leur chance au vu des absents. “On a des méformes, des suspendus et des pépins physiques mais c’est la coupe de tous les possibles comme on dit donc on y croit malgré tout. On peut faire l’exploit, c’est hors de question de se dire que c’est perdu d’avance. On est des compétiteurs et on va aligner la meilleure équipe possible avec des joueurs qui devront être au niveau.”



A noter que lors de la dernière confrontation entre les deux clubs en coupe de France, c’est Grenoble qui s’était imposé 2-0. Le GF38 s’était qualifié la saison dernière pour les 32e de finale au Stade des Alpes.