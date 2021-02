Le FCVB dévoile le nom de son nouvel entraîneur

Le FC Villefranche Beaujolais a annoncé ce jeudi l’arrivée d’un nouvel entraîneur dans l’équipe. En effet, Hervé Della Maggiore prend la succession d’Alain Pochat après sa mise à pied. L’ancien entraîneur caladois s’était fait expulser du match contre Annecy après une altercation contre un membre du staff médical.



Son adjoint, Yohan Vivier, a donc pris le relais pendant un certain temps. Le président du FCVB, Philippe Terrier, se confie à ce sujet. “Nous sommes très heureux de confier l’équipe à Hervé Della Maggiore. Ses valeurs, son expérience et sa vision du football correspondent à ce que nous souhaitons. Etant de la région, il est en phase avec nos ambitions et il va ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire du FC Villefranche Beaujolais qui s’engage à poursuivre son développement dans les années à venir. »



Natif de Rillieux-la-Pape, l’homme de 48 ans a été formé à l’Olympique Lyonnais. Il a ainsi évolué au poste de milieu de terrain à Lyon-Duchère et Saint-Priest. A la fin de sa carrière, le joueur à brièvement entrainé l’équipe de son village, puis dirigé les joueurs du club de Luenaz. Rapidement repéré par le FC Bourg Péronnas pour coacher l’équipe réserve, il la fera monter dès la première année en Honneur.



Par la suite, Della Maggiore se fait nommer à la tête de l’équipe première qui évolue en CFA2 (N3 aujourd’hui). Ainsi, il réalise 3 montées en 7 saisons pour amener le club en Ligue 2 en 2014/15.

Après 10 ans dans cette carrière, Hervé signe un nouveau contrat du côté du Gazélec Ajaccio, en Ligue 2. Il ne restera qu’une saison.

Aujourd’hui, Hervé Della Maggiore se lance dans une nouvelle aventure auprès du FCVB.



En ce début d’année, le FCVB se place en 8e position avec 26 points.

Au niveau de l’actualité de l’équipe, trois nouvelles programmations sont prévues pour le mois de février :

– SC Bastia – FCVB, le vendredi 19 février à 18 h.

– FCVB – Red Star, le mardi 23 à 18 h ou 20 h.

– FCVB – US Boulogne CO, le mardi 23 à 18 h ou 20 h.