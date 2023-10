Le FCVB qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France

Le FCVB continue son chemin en coupe de France. Les Caladois se sont imposés 2-0 hier face à Mozac lors du 6e tour de la compétition.



Les hommes de Romain Revelli ont fait la différence en fin de match grâce à Benaïssa et Sidibé.



Le tirage au sort du 7e tour aura lieu ce mercredi et marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. Au total, 174 formations encore en lice. Les rencontres se tiendront les samedi 18 et dimanche 19 novembre prochains. À noter que le pré-tirage du 8e tour, dont les matchs auront lieu les samedi 9 et dimanche 10 décembre, sera effectué par la même occasion.