Le Felyn Stadium Festival reporté à 2021

Le Felyn Stadium Festival qui devait avoir lieu initialement au Groupama Stadium du 19 au 20 juin 2020 est annulé en raison de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19.



Les organisateurs déclarent sur leur site que le Felyn Stadium Festival est reporté aux 18 et 19 juin 2021. A l’heure actuelle, ces derniers ne savent pas quels seront les changements au niveau de la programmation artistique.



Les modalités de remboursement seront quant à elles communiquées au plus vite.



Malgré la situation actuelle, l’équipe du Felyn Festival ne perd pas sa motivation et assure “mettre tout en oeuvre pour préparer une édition aussi prometteuse et rugissante.”