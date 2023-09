Le festival Belles Journées est de retour ce week-end

Ce vendredi 8 septembre, le festival des Belles Journées fait son retour à Bourgoin-Jallieu. Créé en 2015, le public vient de plus en plus nombreux. Avec 10 000 personnes l’année dernière, cet événement convivial attire petits et grands. Des artistes de plus en plus renommés performent sur scène.



Cette année, l’organisation a choisi une programmation 100% féminine pour le samedi. Adé, Izïa et Zazie seront les trois artistes du samedi. Le vendredi, sera plus éclectique avec Deluxe, Bandit Bandit et Benjamin Biolay.



Le festival ouvre ses portes ce vendredi 8 septembre à 18h au parc des Lilattes. Le premier groupe commencera à jouer dès 18h45. Des food-trucks sont également disponibles afin de se restaurer durant le week-end.



Ce week-end, environ 9 000 personnes sont attendues. Côté organisation, ce sont environ 100 bénévoles qui vont veiller au bon déroulement de l’événement.