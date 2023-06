Le Festival des 7 collines revient dès vendredi à Saint-Etienne

J-2 avant le coup d’envoi de la 29ème édition du Festival des 7 collines, qui mêle chaque année cirque, danse et musique.

Venus de 14 pays différents, et tous acteurs du spectacles vivant, une vingtaine d’artistes et de compagnies feront vibrer les spectateurs de la métropole stéphanoise du vendredi 23 juin au dimanche 9 juillet.

Au programme, des prestations uniques, aussi touchantes qu’époustouflantes de ces passionnés qui sillonnent le monde pour partager leur art. L’émotion est garantie pour cette 29ème édition très attendue par les convaincus de ce festival pluridisciplinaire unique en son genre, où chaque artiste y raconte la vie avec son corps et avec son âme.

Découvrez la programmation de l’évènement :

VENDREDI 23 JUIN

20 h 00 : La Bande à Tyrex

SAMEDI 24 JUIN

18 h 30 : Cha Cha Chabelita

DIMANCHE 25 JUIN

17 h 00 : Show Must Go On + Bakana

LUNDI 26 JUIN

20 h 00 : Common Ground

MARDI 27 JUIN

18 h 00 : Monochraturé

20 h 00 : Common Ground

MERCREDI 28 JUIN

20 h 30 : La Dame Blanche + BCUC

JEUDI 29 JUIN

20 h 00 : Body Bagarre

VENDREDI 30 JUIN

20 h 00 : Yé ! (l’eau)

SAMEDI 1er JUILLET

À partir de 17 h : Les 7 Coll. à Montreynaud

18 h 30 : De Cuyper vs. De Cuyper

20 h 30 : Dans Ton Cœur

Collectif petit travers

DIMANCHE 2 JUILLET

17 h 00 : L’Impact d’une Course

18 h 30 : Dans Ton Coeur

LUNDI 3 JUILLET

20 h 00 : Across

MARDI 4 JUILLET

20 h 00 : Rompecabezas

20 h 00 : Pode Ser – C’est Toi Qu’on Adore

21h15 : Swan Lake Solo

MECREDI 5 JUILLET

20 h 00 : Rompecabezas

20 h 30 : Dans Ton Coeur

JEUDI 6 JUILLET

20 h 00 : Life

20 h 30 : Dans Ton Coeur

VENDREDI 7 JUILLET

18 h 30 : Clan Cabane

19 h 30 : Josianes ou l’art de la Résistance

20 h 30 : Dans Ton Coeur

SAMEDI 8 JUILLET

18 h 30 : Clan Cabane

19 h 30 : Josianes ou l’art de la Résistance

20 h 30 : Dans Ton Cœur

DIMANCHE 9 JUILLET

17 h 00 : Clan Cabane

18 h 30 : L’Empreinte

Compagnie La contrebande

Ces spectacles seront dispersés sur plusieurs lieux de la Métropole de Saint Étienne et leur prix sera compris entre 5€ et 22€. Pour plus d’informations concernant les lieux des spectacles ou les tarifs de ceux-ci, rendez-vous sur le site internet du festival, où vous pourrez également retrouver la billetterie en ligne.