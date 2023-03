Les 5 000 festivaliers peuvent se réjouir car les 15 et 16 septembre, les Vendanges Musicales sont de retour dans le sud du Beaujolais.



Cette année, on pourra vibrer aux rythmes des musiques de Christophe Mae, Deluxe, Rouquine et Charly Winston.



La scène géante du parvis du Château de Charnay accueillera les plus grands artistes le vendredi dès 18h et le samedi dès 17h.