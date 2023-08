Le festival d’orgues de Barbarie fait son retour pour la 42e édition ce week-end

Pour ce premier week-end de septembre, le festival d’orgues de Barbarie fait son retour pour sa 42e édition, dans les rues du vieux village d’Oingt dans le Beaujolais. À l’occasion de ce festival éco-responsable, environ 150 joueurs d’orgue de Barbarie sont attendus. Pour l’occasion, un chef cuisinier bénévole préparera environ 700 repas pour assurer le service tout au long du festival. L’organisation sera elle aussi, encadrée par des bénévoles. En plus de l’orgue, il y aura de nombreuses activités et des spectacles organisés pour les enfants. Les deux moments majeurs du week-end, seront le gala du samedi soir, et la messe du dimanche matin à l’église d’Oingt, animée par un orgue de Barbarie.