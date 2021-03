Le festival “Les Belles Journées” dévoile sa programmation

Ce vendredi, le festival berjallien “Les Belles Journées” a dévoilé sa programmation.



Annulé l’année dernière à cause de la Covid-19, les organisateurs ont levé le voile sur les artistes qui seront présents lors de l’édition 2021, prévue les 10 et 11 septembre.



Cette 7e édition privilégie les artistes féminines. Un choix qu’explique Victor Bosch, le programmateur du festival depuis 3 ans.

Certains artistes, comme le groupe LEJ et Boulevard des Airs, invités par le festival l’année dernière, n’avaient pas pu se produire à cause de la Covid-19. Néanmoins, ils ont de nouveau accepté l’invitation, cette année, et se produiront sur la scène du parc des Lillates de Bourgoin-Jallieu, en septembre prochain.



La chanteuse Naya ouvrira le festival le vendredi 10 septembre, elle sera suivie des chanteuses à succès du groupe LEJ et du groupe Boulevard des Airs.

La chanteuse Tallisker sera la première à se produire le samedi 11 septembre. Elle sera suivie de LilyWood and the Prick et de Catherine Ringer des Rita Mitsouko.