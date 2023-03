Le festival “Les Lumineuses” met en lumière les femmes avec sa 3e édition

Jusqu’au 9 mars, le centre commercial Westfield La Part Dieu et le pôle de loisirs de Confluences célèbrent les femmes avec la troisième édition du festival « Les Lumineuses ».

Créé par Marie-Sophie Obama et Nathalie Pradines, ce festival vient encourager et inspirer les femmes à oser davantage. Pour ce faire, il met en avant les performances de femmes, sous toutes leurs formes. Qu’elles soient sportives, littéraires ou encore économiques.

À cette occasion, un palmarès d’animations est proposé à petits et grands. On retrouve donc : concours de danse, fresque participative sur la sensibilisation au réchauffement climatique, conférences, concours d’éloquence ou encore dictées participatives.

Tony Parker et Sylvie Tellier, président d’honneur et marraine de l’événement, se disent heureux de pouvoir porter cet événement et d’enfin mettre les femmes dans la lumière.