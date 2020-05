Le festival Lumière est maintenu à l’automne 2020 !

La ville emblématique du cinéma va maintenir la 12e édition du festival Lumière qui aura lieu du samedi 10 au dimanche 18 octobre 2020.



Cette édition sera l’occasion de célébrer Michel Audiard avec la présence de Jacques et Stéphane Audiard, une rétrospective des œuvres de ce grand scénariste et réalisateur français sera faite.



Pour rappel, l’année dernière, ce festival accueillait près de 200 000 spectateurs. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée par rapport au dispositif mis en place en raison du Covid-19. Les organisateurs ont cependant précisé ce jeudi que “le déroulement du festival se conformera aux possibilités et aux contraintes liées à la crise sanitaire”.



Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir qui pourra succéder au réalisateur Francis Ford Coppola qui avait décroché le 11e prix Lumière l’année dernière.