Le festival Peinture Fraîche de retour à Lyon en octobre

Il fêtera déjà sa 4e édition du 12 octobre au 7 novembre. Le festival Peinture Fraîche est de retour à Lyon dans la Halle Debourg située dans le 7e arrondissement. Au total cette année, ce sont 47 street-artistes, venus de 10 pays différents, qui seront réunis pour exposer leurs œuvres et discuter avec les visiteurs. Le coût de l’entrée est de 6 euros et les lieux seront accessibles du mercredi au dimanche. Avec au programme graffiti, peinture en direct, art numérique et de nombreux ateliers interactifs proposés aux visiteurs.