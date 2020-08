Le festival “Woods en Air” est annulé

Le festival “Woods en air” qui devait se tenir ce week-end sur la Plage du Fontanil du Grand Parc Miribel Jonage, est annulé.

Les organisateurs ont ainsi déclaré « on s’est projeté, on a espéré, on a persisté mais finalement on doit quand même abandonner. » Cet évènement devait être une version raccourcie pour remplacer le festival Woodstower qui avait été annulé dans la métropole de Lyon en raison du covid-19.

Les participants, au nombre maximum de 1600 auraient dû être masqués aux concerts, DJ sets, spectacles d’arts de rue, animations et ateliers créatifs pour petits et grands.

Cependant les organisateurs expliquent qu’au « regard de l’évolution trop défavorable de la situation sanitaire, des conditions et exigences des autorités pour ce type de manifestation, et ce malgré un travail minutieux de nos équipes sur les mesures et protocole sanitaire, les contraintes actuelles ne nous permettent pas de réaliser l’événement tel qu’on l’avait imaginé. »