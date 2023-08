Le festival Woodstower maintenu

Après plusieurs heures d’incertitude la décision de maintenir le festival Woodstower a été pris. Du fait de la canicule des dispositifs spécifiques ont été mis en place ce mercredi et ce jeudi pour accueillir les festivaliers au parc de Miribel.



L’ouverture des portes est repoussée d’une heure et se fera 18h30, une zone d’ombre a été installée, des distributions de bouteilles d’eau vont avoir lieu. A noter les annulations du concert de Elle Valenci et de Doria.



A noter que la vente d’alcool ne sera autorisée qu’à partir de 19h.



Pour rappel, pour cette nouvelle édition du festival Woodstower on retrouvera sur scène Angèle, Damso ou encore Soolking.

A noter que les objets suivants sont autorisés :

> Gourdes / bouteilles d’eau jusqu’à 2L avec bouchons

> Brumisateurs

> Parapluies

> Eventails