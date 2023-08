Les 2 et 3 septembre prochains, le festival Yggdrasil va avoir lieu à l’Hippodrome de Parilly à Bron. 15 000 visiteurs sont attendus à l’occasion de cette fête du chapelier qui est un festival des mondes de l’imaginaire, le plus décoré et le plus immersif de France. De nombreuses animations hautes en couleurs seront disponibles lors de ce rendez-vous immanquable.