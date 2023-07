Le film culte d’Alain Chabat «Astérix et Obélix : mission Cléopâtre» de nouveau dans les salles

«Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» fait son grand retour plus de vingt ans après sa sortie. Le public pourra alors retrouver une version restaurée en 4K du célèbre film d’Alain Chabat.

L’occasion pour tous les fans des deux compères gaulois de pouvoir retrouver les célèbres répliques et les meilleurs moment de cette folle comédie. Mais alors pourquoi remettre aux gouts du jour le film 20 ans plus tard ? Et bien tout simplement car c’est l’un des premiers film de France à avoir été tourné en 35mm et post-produit en numérique.

Et pour remastérisé cette version, Pathé film à souhaité que ce long métrage soit retravailler, notamment par des techniques artisanales de restauration de pellicule et intelligence artificielle pour améliorer la définition de certains passages, trucages d’époque et ainsi redonner de la jeunesse et de la brillance à l’image, un peu comme l’effet fontaine de jouvence. Un succès renouvelé assuré !