Le film inspiré de la vie de Céline Dion sortira une semaine avant

Alors que de nombreux films voient leur date de sortie repoussée, comme le nouveau James Bond (date de sortie 31 mars 2021), le film “Aline“, voit son arrivée dans les salles obscures avancée d’une semaine.



Le film de Valérie Lemercier, librement inspiré de la vie de Céline Dion, sortira finalement le 11 novembre.



Selon le synopsis : Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.



A noter que le film Aline est actuellement projeté en avant-première dans plusieurs salles, mais pour l’heure Céline Dion ne l’a pas vu.