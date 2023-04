Le fonds vert poursuit son déploiement en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mis en place par le Gouvernement en 2023, le fonds d’accélération de la transition écologique des territoires, dit fonds vert, rencontre déjà un vif succès en Provence-Alpes-Côte d’Azur.



La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été dotée en 2023 d’une enveloppe de crédits de 157 millions d’euros.

Lors du 1er comité de programmation des mesures régionales du ” fonds vert”, trois projets du Conservatoire du Littoral (Schéma d’aménagement et d’orientation paysagère du Phare de la Gacherolle, restauration de la zone humide de la Poudrerie royale à Saint-Chamas et une étude pour la restauration d’une zone humide de l’étang de Vaccarès) et un projet de l’association Station d’observation et de protection des tortues et de leurs milieux (Soptom) ont été sélectionnés dans le cadre de la mesure relative à la ” stratégie nationale pour la biodiversité”, pour un investissement de 1,5 millions d’euros.



S’ajouteront 200 000 euros en soutien aux collectivités CA Luberon Monts de Vaucluse, CA Sud Sainte-Baume, CC Serre-Ponçon Val d’Avance ainsi qu’au Syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise pour conduire les études de mise en œuvre et d’évaluation du tri à la source des biodéchets sur leurs territoires.



Le Conseil régional cofinancera ces quatre études pour un montant global de 92 000 €.



Au total, 1,7 million d’euros a été attribué pour soutenir des projets relatifs aux volets “biodiversité” et “tri à

la source et la valorisation des biodéchets” du fonds vert pour cette toute première programmation.