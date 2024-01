Le froid s’installe pour plusieurs jours dans la région

Le froid va faire son retour ce week-end dans la région. “La limite pluie-neige devrait se situer à 500 mètres d’altitude ce samedi avant d’atteindre les plaines dimanche” selon le département de Rhône.



Des températures négatives et du verglas devraient être observées la semaine prochaine dans la région lyonnaise. Lundi et mardi, les maximales devraient peiner à dépasser 0°C sur une bonne moitié est du pays.



Selon Météo France, le temps hivernal et froid qui va alors s’installer devrait nous concerner pour une bonne partie de la semaine prochaine.

C.B.