Le fugitif lyonnais de la prison de Bourges a été retrouvé

Le 1er mars dernier, deux détenus étaient parvenus à s’évader de la prison de Bourges, grâce à une corde fabriquée à l’aide de draps. Le dernier fugitif, originaire de Lyon, a été arrêté ce mardi dans la région parisienne.



La cavale de l’homme de 35 ans est terminée. Après trois mois d’enquête, la brigade nationale de recherche des fugitifs est parvenue à mettre la main sur ce cambrioleur chevronné. Il était condamné à six ans d’emprisonnement pour des faits de “vol aggravé” et “association de malfaiteurs”.



Il se trouvait en Seine-Saint-Denis lorsqu’il a été interpellé. Son réseau criminel dans la région lyonnaise et parisienne lui aurait permis de se cacher durant ces longs mois.



Plus de 60 000 euros de bijoux, montres de luxe, sacs et parfums ont été retrouvés dans son véhicule. Il est mis en examen pour évasion en bande organisée, et incarcéré à la maison centrale de Moulins-Yzeure.