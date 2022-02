Le funiculaire F2 à l’arrêt du 12 au 27 février prochain

À partir de samedi et ce jusqu’au dimanche 27 février inclus, le funiculaire Vieux Lyon – Fourvière (F2) ne circulera pas. Des travaux d’entretien annuels vont être réalisées sur le funiculaire pour permettre de s’assurer de la conformité des voies, du tunnel et des systèmes de freinage.

Pour assurer la desserte de la colline de Fourvière, la fréquence du funiculaire Saint Just (F1) sera renforcée, entre 6 à 10 minutes du lundi au samedi et 10 minutes le dimanche. Des bus relais seront également mis en place sur l’itinéraire Saint Just – Minimes – Fourvière dans les deux sens de circulations.

Le premier départ de Saint Juste direction Fourvière à 5h50.

Le premier départ de Fourvière direction Saint Just à 6h.

Dernier départ de Fourvière direction Saint Just à 22h.