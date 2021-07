Le funiculaire Fourvière à l’arrêt à partir du 19 juillet

Conformément aux réglementations des remontées mécaniques, afin de garantir la sécurité

et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire, des travaux de maintenance seront opérés

sur la ligne F2.



Des opérations de remplacement et de soudure des rails seront ainsi réalisées du 19 juillet au

1er août 2021 inclus.



Pour assurer la continuité de service, des bus relais permettront l’accès à Fourvière, avec un itinéraire Saint Just – Minimes – Fourvière dans les deux sens de circulation, avec une fréquence comprise entre 7 à 15 minutes.



Premier départ de Saint Just direction Fourvière : 5h55

Dernier départ de Saint Just direction Fourvière : 21h55

Premier départ de Fourvière direction Saint Just : 6h03

Dernier départ de Fourvière direction Saint Just : 22h03