Le Gard et l’Hérault en vigilance orange

Un épisode orageux est attendu dans le Gard et l’Hérault. Les deux départements du Sud-Est seront touchés par les orages “ce mardi en fin de nuit”, sont également concernés par une vigilance orange pluie et inondation.

On attend des cellules orageuses pouvant donner entre 50 et 80 mm en peu de temps. Sur l’épisode, les valeurs les plus fortes pourront atteindre par endroits entre 70 et 100mm, localement entre 120 et 150mm voire plus en pointe. De la grêle, des rafales de vent et une activité électrique sont également à redouter.

L’incertitude est marquée en termes de chronologie ou de localisation. Cependant, le risque de stationnarité est très marqué. Ceci nécessite donc de le traiter en niveau orange. La poursuite de cet épisode est possible dans la nuit suivante de mardi à mercredi, voire pour la journée de mercredi également.