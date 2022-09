Le Gard et l’Hérault quitte la vigilance rouge pour la vigilance orange. Ces orages pourront apporter 50 mm voire plus en peu de temps.

En journée de mercredi les conditions d’instabilité se maintiennent, même si l’on observera des périodes d’accalmies.

En fin de journée de mercredi et début de nuit suivante, une ligne orageuse s’organise et circule d’ouest en est sur l’Hérault puis le Gard et Vaucluse. Elle s’accompagne d’une importante activité électrique, par endroits de grêle et de rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h. Sous cette ligne, on attend généralement 30 à 50 mm supplémentaires, ponctuellement un peu plus, pouvant tomber en très peu de temps. Après le passage de cette ligne dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps redevient calme et sec.

D’ici à la fin de l’épisode, on attend encore 100 mm par endroits, ponctuellement 120 à 150 mm possibles.