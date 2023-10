En raison des difficultés économiques rencontrées par le groupe ligérien Casino, de nombreux magasins avaient dû être vendus à des concurrents.



Le Géant Casino de Chalon fait partie de la liste et c’est ainsi un Intermarché qui ouvre ses portes en lieu et place de l’enseigne dès ce lundi.



Les visiteurs devraient profiter de prix plus avantageux. Ceux du groupe Casino étant estimés parmi les plus chers.