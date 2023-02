Le GF38 prend un point face au leader havrais

À l’occasion de la 25e journée de Ligue 2 ce samedi 25 février, Grenoble Foot 38 a fait match nul 0-0 face au Havre à domicile au stade des Alpes. Un résultat satisfaisant face au leader du championnat de France de deuxième division. Les joueurs de Vincent Hognon sont désormais 7es au classement avec 38 points et se retrouvent ainsi à 6 points de la 2e place occupée par Sochaux, et synonyme de monter dans l’élite (cette saison seul le 1er et le 2e montent en Ligue 1 puisque l’an prochain il n’y aura plus que 18 équipes en Ligue 1). Le prochain match important pour les Grenoblois aura lieu dès ce mardi 28 février face à l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France à 21h10, avec l’objectif de faire un exploit.