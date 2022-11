Le Glacier Blanc dans les Écrins pourrait disparaitre d’ici 30 ans

Le glacier Blanc est un lieu emblématique du parc national des Ecrins. Le glacier, qui se trouve à cheval sur les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes, pourrait bientôt disparaitre.



Après les dernières mesures automnales sur le glacier Blanc, les résultats sont tombés : c’est un (triste) triple record qui a été battu pendant cette année à la météo hors normes.



A l’hiver et au printemps exceptionnellement secs, a succédé un été aux températures souvent caniculaires et continuellement au-dessus des normales saisonnières. L’année 2022 constitue un triple record pour le glacier Blanc depuis 23 ans : le plus faible enneigement enregistré l’hiver dernier (2021-2022), la plus forte fonte estivale et le bilan annuel le plus déficitaire.



La fonte moyenne a été de l’ordre de 8 cm par jour, soit près de 5 mètres d’épaisseur en deux mois d’été.