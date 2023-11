Le GOAL FC à Cholet, le FCVB reçoit Martigues

Coup d’envoi ce vendredi de la 12e journée du National. Pour cette nouvelle journée de championnat, le GOAL FC se déplace sur le terrain de Cholet et le FCVB affronte Martigues au stade Armand Chouffet. Le coup d’envoi des deux rencontres sera donné à 19h30.



Actuellement 12e avec 13 points, le GOAL FC est juste au-dessus de la zone rouge et des six relégables. Avant-dernier avant 9 unités, Cholet reste en revanche sur une probante victoire en coupe de France face à Le Mans (2-1). Vainqueur de Nancy (1-0) lors de la journée précédente, le GOAL FC visera une deuxième victoire d’affilée, ce qui serait une première cette saison et ce qui lui ferait un bien fou dans la course au maintien.

A la même heure Villefranche recevra Martigues au stade Armand Chouffet. Les Caladois actuellement 3e de National, devront se méfier de cette équipe des Bouches-du-Rhône. Pour le coach caladois Romain Revelli “On retrouve l’équipe de Martigues de l’année dernière. Très pragmatique, très solide. ”



En effet, Martigues est actuellement la meilleure défense du championnat. Pour tenter de faire sauter le verrou martégaux, les Caladois pourront compter sur la présence des supporters.