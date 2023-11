Le GOAL FC face à Niort, le FCVB à Rouen

Coup d’envoi de la 13e journée de National avec le GOAL FC qui reçoit Niort à partir de 19h30, à la même heure Villefranche se déplace à Rouen.



Le GOAL FC veut reprendre sa marche en avant

Après une défaite face à Cholet, la semaine dernière, le GOAL FC reçoit Niort ce vendredi. Les joueurs de Chasselay devront faire face à la 2e attaque de National, qui inscrit un but toutes les 56 minutes. Les Rhodaniens vont devoir contenir cette armada offensive. Les joueurs de Fabien Pujo se placent actuellement en position de premier relégable avec 13 points et doivent prendre des points pour sortir de la zone de relégation.



Villefranche prend la direction de Rouen

Après la déconvenue du week-end dernier face à Martigues, les Caladois veulent se relancer et cela passe par le match à Rouen ce vendredi soir. Le coach Romain Revelli a appelé ses joueurs à une remise en question. ” Je l’ai dit aux gars, si on veut prendre des points, il faut être à 110% et là on était peut-être à 95%, ce qui n’est pas suffisant. “

Le coach s’attend à un match difficile face à une équipe de Rouen actuellement 2e, qui bénéficiera en plus du soutien de ses supporters. 8 000 spectateurs sont attendus au stade Diochon à 19h30.