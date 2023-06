Le GOAL FC propulsé en National

C’est historique : samedi dernier, le club Chasselois s’est imposé 3 buts à 1 face au stade Bordelais sous les acclamations de ses supporters en liesse. Une performance qui restera gravée dans l’histoire du club et qui a propulsé le GOAL FC en National.

Et alors que le club fête sa montée en 3ème division pour la première fois depuis sa fondation, les dirigeants du club ont déjà le regard tourné vers la saison prochaine. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une conférence de presse qu’ils ont présenté ce mardi leurs objectifs pour l’an prochain.

“On prend les mêmes et on recommence”

Au programme, pas ou peu de changement : l’entraîneur Fabien Pujo conservera son poste, accompagné de Pierre-Marie Thimonier, en tant qu’entraîneur adjoint. Environ 70% des joueurs de la saison actuelle resteront titulaires, mais quelques nouvelles recrues de niveau national devraient venir grossir les rangs. Les dirigeants ont d’ailleurs évoqué la possibilité d’un partenariat avec le centre de formation de l’Olympique Lyonnais.

Mais avec la montée en National, le GFC se devra d’investir davantage dans ses infrastructures, et notamment au stade Ludovic Giuly. D’ailleurs, une demande de subvention va être déposée auprès de la FFF.

Le GOAL FC réserve donc une nouvelle saison pleine de surprises à ses supporters, et se dit « prêt à relever de nouveaux défis ».