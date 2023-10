Le GOAL FC reçoit Châteauroux, le FCVB sur le terrain du Red Star

Place à la 9e journée de National ce week-end le GOAL FC affronte Châteauroux à 19h30 et à la même heure le FCVB se déplace sur le terrain du Red Star.



Le FC Villefranche-Beaujolais est actuellement 4e du classement et espère poursuivre sur sa bonne dynamique. Après des victoires face à Orléans et Versailles, les Caladois peuvent enchainer avec une 3e victoire d’affilée mais il faudra se méfier de cette équipe du Red Star, qui fait actuellement la course en tête. Pour le coach du FCVB, le Red Star est “une équipe au-dessus. J’aime beaucoup ce qu’ils font. Maintenant si on va là-bas, en regardant que les stats, en ne regardant que les individualités, il ne faut pas y aller. “



Le GOAL FC reste, de son côté, sur un match nul rageant la semaine dernière sur la pelouse d’Avranches, espère reprendre sa marche en avant ce vendredi soir à Saint-Priest face à Châteauroux. Les joueurs de Chasselay sont actuellement 12e.

Coup d’envoi de la rencontre à 19h30