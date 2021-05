Le gouvernement incite les Français à adapter leurs vacances à la vaccination

Les vacances approchent doucement pour des millions de Français. Parallèlement, la campagne de vaccination s’accélère dans l’Hexagone. En début de semaine, la vaccination a été ouverte aux personnes âgées de 50 ans et plus. Ce mardi, ce sont tous les Français de plus de 18 ans qui ont pu avoir accès à une première injection, à condition qu’un créneau soit disponible sur les plateformes de prise de rendez-vous.

Dans ce contexte, le gouvernement demande aux Français de planifier leur départ en vacances en fonction de leur prise de rendez-vous pour se faire vacciner. Le ministère de la Santé précise que se faire vacciner sur son lieu de vacances doit rester une exception.

Afin de pallier ces potentiels changements, des doses vont être envoyées dans les zones touristiques de France. Dans les centres des métropoles, des dispositifs sont en train d’être mis en place pour remplacer les professionnels de la santé (réalisant des injections) pendant leurs congés cet été.