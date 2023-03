Le gouvernement lance un nouveau système d’aide aux boursiers

La ministre de l’enseignement supérieur, Sylvie Retailleau a dévoilé de nouvelles mesures pour venir en aide aux étudiants boursiers. Le gouvernement compte ainsi débloquer une enveloppe d’un demi-milliard d’euros qui sera répartie en plusieurs points d’amélioration, comme les bourses, l’accès au logement et la restauration. Le deuxième point important abordé par la ministre est l’élargissement des bourses. Ainsi 35 000 étudiants issus de classes moyennes pourront devenir boursiers et rejoindre les 720 000 jeunes déjà aidés par le gouvernement.

En plus de cet élargissement à l’accès aux bourses, Sylvie Retailleau a également annoncé une hausse de 37 euros mensuels pour tous les boursiers, soit une augmentation de 34 %. La ministre a commenté que cette augmentation est la plus forte en dix ans, rapporte Le Parisien. De plus, près de 140 000 étudiants vont voir leurs bourses passer à l’échelon supérieur, soit une hausse de 66 à 127 euros par mois.