Le gouvernement va lancer une consultation face aux pires scénarios possibles du réchauffement climatique

Le gouvernement français va donner sa nouvelle stratégie ce mardi pour se préparer à tous les scénarios possibles concernant le réchauffement de la planète. Le plus pessimiste d’entre eux évoque des températures qui grimperaient de 4°C en moyenne d’ici 2100. Si cette hypothèse venait à devenir réalité, les sécheresses seraient multipliées par 5.



Selon les informations de France Info qui reprennent un document de la consultation du ministère de la Transition Ecologique, “il est proposé que la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation de la France soit basée sur l’hypothèse plus pessimiste. Il s’agirait ainsi de s’adapter progressivement à un niveau de réchauffement en France métropolitaine de 2°C en 2030, 2,7°C en 2050 et 4°C en 2100. Nous ne pouvons donc pas ignorer la tendance actuelle des émissions mondiales de gaz à effet de serre : l’hypothèse d’un réchauffement mondial supérieur à 2°C d’ici la fin du siècle ne peut pas être exclue, même si l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris reste notre priorité et notre combat”.



L’objectif premier du gouvernement sera d’harmoniser les politiques d’adaptation à ce changement, en se préparant au pire au cours des prochaines années.