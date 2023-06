Le Grand Chalon et Suez engagés pour la gestion de l’eau sur le territoire

Face à la sécheresse grandissante, le Président du Grand Chalon, la Directrice de l’agence Saône-et-Loire et son adjoint, se sont réunis à l’usine de production d’eau potable de Remigny pour trouver des solutions pour assurer une gestion durable de l’eau.

Afin de garantir l’accès à l’eau à toute la population, de nombreuses mesures seront engagées. Le Grand Chalon et Suez s’engagent à préserver l’eau potable et les cours d’eaux à travers le respect du Plan Eau du gouvernement annoncés par le Président en mars dernier.



Pour faire face aux crises de sécheresses, sont prévus cinq enjeux principaux :

– Investir pour améliorer le rendement des réseaux

– Contrôler pour mieux anticiper sur le petit et le grand cycle

– Sécuriser et préserver la ressource

– Un plan eau au sein de la collectivité

– Communiquer auprès des usagers et les sensibiliser à la sobriété

À noter que cette gestion résiliente de l’eau sur le territoire du Grand Chalon représenterait environ 170 millions d’euros pour les 20 prochaines années à venir.